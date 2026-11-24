ਕੀ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ? ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਰਾਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹਾਊਸਾਂ, ਫਰੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
By ANI
Published : November 24, 2026 at 11:59 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਰਾਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹਾਊਸਾਂ, ਫਰੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੈਡੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੈਡੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। "ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹਨ," ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ।
Iran’s economy is underwater, and its leaders are panicking. Iran’s shadow banking system is the last financial lifeline of a bankrupt regime. Treasury will continue dismantling these illicit networks until we have buried the head of the snake.— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) November 23, 2026
ਈਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਖਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ,"। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਆਊਟਕਾਸਟ (ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਰਾਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹਾਊਸਾਂ, ਫਰੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ੈਡੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤੇਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੈਡੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਕਰਤਾ ਘਟਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ।'
ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਭੇਜ ਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਆਊਟਕਾਸਟ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: ਈਰਾਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਧਾਤ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸੈਂਟ ਦੁਆਰਾ 24 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਆਊਟਕਾਸਟ (ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਪਾਅ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤੇਲ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਸੁਵਿਧਾਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।