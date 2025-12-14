Explainer: ਕੀ ਹੈ ਹਨੁੱਕਾ ਤਿਉਹਾਰ? ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ
ਹਨੁੱਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਨੁੱਕਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਬੋਂਡੀ ਬੀਚ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਂਡੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨੁੱਕਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਗਿਡੀਅਨ ਸਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨੁੱਕਾ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਇੰਤਿਫਾਦਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬਣਾਉਣ' ਦੇ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸੱਦੇ ਅੱਜ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਹਨੁੱਕਾ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਈ ਯਹੂਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਨੁੱਕਾ ਨੂੰ "ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਯਹੂਦੀ ਤਿਉਹਾਰ ਐਤਵਾਰ, 14 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਨੁੱਕਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਪਛਾਣ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਜਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਨੁੱਕਾ ਅਕਸਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ
ਹਾਨੂਕਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸੈਲਿਊਸੀਡ ਸਾਮਰਾਜ, ਇੱਕ ਹੇਲੇਨਿਸਟਿਕ ਰਾਜ, ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਾ ਐਂਟੀਓਕਸ ਚੌਥੇ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯਹੂਦੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਕਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੂਡਾ ਮੈਕਾਬੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਡ੍ਰਾਈਡਲ ਗੇਮ: ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਡ੍ਰਾਈਡਲ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਪਿਨਿੰਗ ਟਾਪ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਇਬਰਾਨੀ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਨਨ, ਗਿਮੇਲ, ਹੇਈ ਅਤੇ ਸ਼ੀਨ। ਇਹ ਅੱਖਰ 'ਨੇਸ ਗਡੋਲ ਹਯਾ ਸ਼ਾਮ' ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ।'
ਰਵਾਇਤੀ ਭੋਜਨ: ਹਨੁੱਕਾ ਭੋਜਨ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਟਕੇਸ (ਕਰਿਸਪੀ ਆਲੂ ਪੈਨਕੇਕ) ਅਤੇ ਸੁਫਗਨੀਓਟ (ਜੈਲੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਡੋਨਟਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਭੋਜਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਜੂਡਿਥ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਲਟ: ਹਨੁੱਕਾ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹਰ ਰਾਤ ਇੱਕ। ਹਨੁੱਕਾ ਗੈਲਟ (ਚਾਕਲੇਟ ਸਿੱਕੇ) ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।