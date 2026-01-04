ETV Bharat / international

ਉੱਤਰੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ 'ਚ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਅਗਵਾ

ਉੱਤਰੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 4, 2026 at 9:31 PM IST

1 Min Read
ਮੀਨਾ (ਨਾਈਜੀਰੀਆ): ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਈਜੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਨਾਈਜੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਸੀਯੂ ਅਬੀਓਦੁਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬੋਰਗੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਸੁਆਨ-ਦਾਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਆਮ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਦਰਜਨਾਂ ਠੱਗ ਗਿਰੋਹ ਅਕਸਰ ਸੀਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਾਸੁਆਨ-ਦਾਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਪਾਪੀਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਸੁਆਨ-ਦਾਜੀ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਬੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਿਰੋਹਾਂ ਲਈ ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

