ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿਡਨੈਪ
ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਕੋਗੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 23 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ।
Published : April 27, 2026 at 10:45 PM IST
ਅਬੂਜਾ (ਨਾਈਜੀਰੀਆ): ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ-ਮੱਧ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 23 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੋਗੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੋਕੋਜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਹੱਲੁਕਿਤਾਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਸਕੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
'ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ'
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ, "ਵਿਦਿਆਰਥੀ" ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
'ਅੱਠ ਅਗਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਯਤਨ'
ਕੋਗੀ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿੰਗਸਲੇ ਫੇਮੀ ਫੈਨਵੋ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਅਗਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਰਣਨੀਤਕ" ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਕੋ ਹਰਮ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ISWAP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। IS ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਕੁਰਾਵਾ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਈਜਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।