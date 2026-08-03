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ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 52 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾ

ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੌਰਾ ਨਮੋਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਸੁਵਰ ਦਾਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

GUNMEN KIDNAP 52 PEOPLE
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰ (IANS)
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By AFP

Published : August 3, 2026 at 6:23 PM IST

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ਜੋਸ: ਸਥਾਨਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਫਾਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 52 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਅਗਵਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੇਹਾਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜ਼ਮਫਾਰਾ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਏਐਫਪੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੌਰਾ ਨਮੋਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਸੁਵਰ ਦਾਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬੇਸ ਤੋਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਗਸ਼ਤ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਸਵਰ ਦਾਜੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ੇਹੂ ਅਬਦੁੱਲਾਹੀ ਜਿਸਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 52 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਅਹਿਮਦ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਲਹਾਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੂਸਾ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫੌਜ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ

ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਓਲਾਨੀਯੀ ਓਸੋਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ "ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ" ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ "ਅਣਜਾਣ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ" ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਸੋਬਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਲਈ "ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ" ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਈਜੀਰੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮਫਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਸੁਵਰ ਦਾਜੀ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੋਕੋਟੋ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ-ਨਾਈਜੀਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਬੋਨ ਬਿਰਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ 11:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 3:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਨਾਈਜੀਰੀਆਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ 11:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 3:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।

ਡਾਕੂ ਗਿਰੋਹ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ "ਟੈਕਸ" ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲਾਗੋਸ-ਅਧਾਰਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਸਬੀਐਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੁਲਾਈ 2024 ਅਤੇ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ $1.66 ਮਿਲੀਅਨ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

TAGGED:

NORTHWEST NIGERIA
KIDNAPPING
NIGERIA
GUNMEN KIDNAP 52 PEOPLE

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