ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ, 6 ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਕ੍ਰਾਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ 'ਮੇਨ ਸਕੁਏਅਰ' ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
Published : November 8, 2026 at 6:24 AM IST
ਕ੍ਰਾਕੋ (ਪੋਲੈਂਡ): ਪੋਲਿਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਕ੍ਰਾਕੋ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕ੍ਰਾਕੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਮੇਨ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Poland SHOOTER’S FACE REVEALED — SHOT at people in Krakow using MILITARY-TYPE FIREARM DRESSED in FULL MILITARY GEAR; at least 5 KILLED https://t.co/d1ERq9PdCT— RT (@RT_com) November 7, 2026
'ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਸੀ'
ਕ੍ਰਾਕੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਕਟਾਰਜ਼ੀਨਾ ਸਿਸਲੋ ਨੇ ਟੀਵੀਐਨ24 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ "ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ" ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026
'ਆਮ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ'
ਸਿਸਲੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਕੋ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੋਲਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਏਅਰ ਰੈਸਕਿਊ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਤਰਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਸਕ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ
ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੈਰੋਲ ਨੌਰੋਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਕੋ ਵਿੱਚ "ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ" ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੀੜਤਾਂ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। "ਮੈਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ," ਨੌਰੋਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕ੍ਰਾਕੋ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੋਲਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ!" ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026
'ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ'
ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਟੌਮ ਰੋਜ਼ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਕੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਕ੍ਰਾਕੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।"
ਕ੍ਰਾਕੋ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਰਸਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ।