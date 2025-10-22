H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇੰਝ ਬਚੋ
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Published : October 22, 2025 at 8:37 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ "ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ" ਜਾਂ "ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ" ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
USCIS ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ F-1 ਵੀਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ L-1 ਵੀਜ਼ਾ) 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ H-1B ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਐਲਾਨ 21 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਡੇਲਾਈਟ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 12:01 ਵਜੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਡੇਲਾਈਟ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 12:01 ਵਜੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇਸੀ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੋਰਟ ਆਫ਼ ਐਂਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਫਲਾਈਟ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
USCIS ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੈਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ, ਜਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ 12:01 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ, ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵਰਗੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 65,000 ਨਵੇਂ ਸਟੇਟਸ/ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਸੀਮਾ ਹੈ (H-1B1 ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ)। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 20,000 ਵਾਧੂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ USCIS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ "ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ" ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।