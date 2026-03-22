ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਸੰਕਟ: ਸਾਊਦੀ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਜੋ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ
ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : March 22, 2026 at 7:14 AM IST
STRAIT OF HORMUZ BYPASS PIPELINES: ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਏਡੀਸੀਓਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੱਕ, ਆਓ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਪੂਰਬੀ-ਪੱਛਮੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ
ਅਬਕੈਕ-ਯਾਂਬੂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜਿਸਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਬਕੈਕ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਾਗਰ 'ਤੇ ਯਾਨਬੂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 1,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਹਨ: ਇੱਕ 48 ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 56 ਇੰਚ ਚੌੜੀ। ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਯਾਨਬੂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ 1981 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1992 ਤੱਕ, ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (bpd) ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ 56-ਇੰਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੇਲ ਢੋਹਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 48-ਇੰਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਢੋਹਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ 65 ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 11 ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੋ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2014 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ 56-ਇੰਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ bpd ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ 48-ਇੰਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਢੋਹਣ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 5 ਮਿਲੀਅਨ bpd ਹੋ ਗਈ। 2016 ਵਿੱਚ, ਅਰਾਮਕੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ 40% ਵਧਾ ਕੇ 7 ਮਿਲੀਅਨ bpd ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।
ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ, ਅਰਾਮਕੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 7 ਮਿਲੀਅਨ bpd ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਮਿਲੀਅਨ bpd ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੀਪੀਡੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਜਿਸਨੂੰ "ਪੈਟਰੋਲਾਈਨ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਯਾਨਬੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਇਹ 1,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਬਕੈਕ ਤੇਲ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਾਗਰ 'ਤੇ ਯਾਨਬੂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ 1981 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ-ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੱਟ ਤੱਕ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਅਲਾਸਕਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
1983 ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਾਮਕੋ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲੱਗਭਗ 7,000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੋਬਿਲ ਆਇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਅਰਬ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਖੋਦਣ ਲਈ 2,000 ਟਨ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ।
ਇਹ ਲਾਈਨ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਅਰਬ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਤੀਜਾ, ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ।
ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਰੱਥਾ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਨਬੂ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਗਣਿਤਿਕ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਰਸਤਾ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਯਾਨਬੂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਏਈ - ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ADCOP)
ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹਬਸ਼ਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁਜੈਰਾਹ ਤੱਕ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (mb/d) ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਲੱਗਭਗ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ mb/d ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਭਗ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਐਮਬੀ/ਡੀ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 700,000 ਐਮਬੀ/ਡੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਹੈ।
ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਜਿਸਨੂੰ ਹਬਸ਼ਾਨ-ਫੁਜੈਰਾਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ 30 ਜੂਨ, 2012 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੀ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਬਸ਼ਾਨ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲੱਗਭਗ 380 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਤੇ ਫੁਜੈਰਾਹ ਦੀ ਅਮੀਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ।
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਰਲੇਪਾਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ $4.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ $3.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ
ਯੂਰਪ ਕੋਲ ਕਿਰਕੁਕ-ਸੇਹਾਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੇਹਾਨ ਤੱਕ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਰਾਕੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਕੀ ਹੈ?
ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ, ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇਲ ਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੰਗ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 161 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਅਤੇ 33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜੀਆਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਨਾਂ ਹਨ।