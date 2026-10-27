ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
By PTI
Published : October 27, 2026 at 9:15 AM IST
ਯਰੂਸ਼ਲਮ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ ਹਮਾਸ ਹਮਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਗਾਦੀ ਆਈਜ਼ੇਨਕੋਟ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਫਤਾਲੀ ਬੇਨੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
120 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਲਗਭਗ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੇਸੈੱਟ (ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੰਸਦ) ਦੇ 120 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਬੰਦ ਪਾਰਟੀ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੇਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 3.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੋਣ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੋ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨੇਸੈੱਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 61 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।