ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ, ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ
ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ "ਇਤਿਹਾਸਕ" ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ।
By PTI
Published : December 12, 2025 at 4:12 PM IST
ਢਾਕਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਿੰਸਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਏਐਮਐਮ ਨਾਸਿਰ ਉੱਦੀਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਵੋਟਿੰਗ 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੀਈਸੀ ਨਾਸਿਰ ਉੱਦੀਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ "ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ" ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ "ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ" ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਫਲ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ" ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਿੰਸਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਯੂਨਸ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
78 ਸਾਲਾ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ" ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਾ "ਬੀਜ ਬੀਜ" ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ X ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੇ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ" ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
AL ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਬਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਮ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਇਸਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ, ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ "ਮਨਘੜਤ ਕੇਸਾਂ" ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ "ਕਠੋਰ" ਕਿਹਾ। ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (BNP) ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 300 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਐਨਪੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਲਹਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਆਲਮਗੀਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ" ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਨੇਤਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮ, ਜਿਸਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ 1971 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਫੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ), ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗੇਂਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਐਸਏਡੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਿੰਸਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਐਨਸੀਪੀ ਨੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ, ਅਮਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਏਬੀ) ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ 'ਗੋਨੋਟੈਂਟ੍ਰਿਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜੋਟ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਯੂਨਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ "ਇਤਿਹਾਸਕ" ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਚੋਣ ਦਿਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 29 ਦਸੰਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।