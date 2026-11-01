Gen Z ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
By AFP
Published : November 1, 2026 at 3:44 PM IST
ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ : ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ। ਕਈ ਜਰਮਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਰੇਗੇਲਟ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਰਲਿਨ, ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਖ ਸਮੇਤ 34 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ "ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈਡ ਰੀਗੇਲਟ!" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖਿੰਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਰਲਿਨ, ਕੋਲੋਨ ਅਤੇ ਹੈਮਬਰਗ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ।
ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪੱਥਰ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਿੰਸਕ ਦੰਗੇ" ਹੋਏ। "ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੋਲੋਟੋਵ ਕਾਕਟੇਲ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਸ਼ੱਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏਐਫਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਸ਼ਰਮਨਾਕ'
ਹੇਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰੋਮਨ ਪੋਸੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲਗਭਗ 100 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ" ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। "ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈਮਬਰਗ ਅਤੇ ਕੋਲੋਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ, "GenZ regelt!" ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
"GenZ regelt!" (ਜੈਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਰੈਗੇਲਟ!) ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1,20,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ 1,80,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ।
17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਦੰਗੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਬਰਲਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। "GenZ regelt!" ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਣ।"