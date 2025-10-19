ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ Gen G ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾ

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ Gen G ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾ
Gen G ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਠਮੰਡੂ: ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ Gen G ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਨਰਲ-ਜੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਰਲ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿਰਾਜ ਢੁੰਗਾਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਮੂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਮਿਰਾਜ ਢੁੰਗਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ Gen G ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ।
ਧੁੰਗਾਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Gen G ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਧੁੰਗਾਨਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਧੁੰਗਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ-ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਨਾਮ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨਰਲ-ਜੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੁਖ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਧੁੰਗਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਰਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।