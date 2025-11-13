G7 ਦੀ ਪੁਕਾਰ! "ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਲਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ"
ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ "ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ" ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਨਿਆਗਰਾ-ਆਨ-ਦ-ਲੇਕ: G7 ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ "ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ" ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। G-7 ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, G-7 ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ G-7 ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ "ਸਥਿਰ ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ EU ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਤਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੀ ਸਿਬੀਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ G-7 ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਯੁੱਧ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਬੀਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਰੂਸ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਆਨੰਦ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ "ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆਈਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ" 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਰੂਸ ਦੇ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ £13 ਮਿਲੀਅਨ ($17.1 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਡਾਨ ਹਿੰਸਾ
ਸਾਂਝੇ G7 ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਰੈਪਿਡ ਸਪੋਰਟ ਫੋਰਸਿਜ਼ (RSF) ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੇ "ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ" ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਰੈਪਿਡ ਸਪੋਰਟ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਰੂਬੀਓ ਨੇ G7 ਗੱਲਬਾਤ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ RSF ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।"
ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ, ਸੁਡਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਫ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ7 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਐਸਐਫ ਦੁਆਰਾ ਪੱਛਮੀ ਦਾਰਫੁਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੜ੍ਹ ਅਲ-ਫਾਸ਼ਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੀ7 ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ "ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ, ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ" ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਟਕਰਾਅ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜੀਨ-ਨੋਏਲ ਬੈਰੋਟ ਨੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲੋਬਲ ਡਰੱਗ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੈਰੋਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਹਕ ਦੇ ਯੂਐਸ ਨੇਵਲ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਾਊਦਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-7 ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।"
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਨਿਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਰੂਬੀਓ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।"