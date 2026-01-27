ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ: ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ WHO ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੈ।
Published : January 27, 2026 at 10:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ "ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ" ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2017-21) ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ:
ਟ੍ਰਾਂਸ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (TPP)
ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (TPP) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ "ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੌਦਾ" ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ TPP ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ GDP ਦਾ ਲੱਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ।
ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤਾ
ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 196 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ "ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯੂਨੈਸਕੋ (UNESCO)
ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ "ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੈਕਲਾਗ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਖਪਾਤ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ 2023 ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ" ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਨੈਸਕੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪੈਕਟ
ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪੈਕਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ "ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ" ਸੀ।
ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ
ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2015 ਦੇ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (JCPOA) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਨ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ" ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ
ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ" ਰੁਖ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ 2006 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਐਨਆਰਡਬਲਯੂਏ (UNRWA)
ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 'ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਏਜੰਸੀ' (UNRWA) ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਪਾਤ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ UNRWA ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਸੀ।
ਰੂਸ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ-ਰੇਂਜ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸੰਧੀ (INF) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜੋੜ ਓਪਨ ਸਕਾਈਜ਼ ਸੰਧੀ ਹੈ।
ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ
ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ
20 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ WHO ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, WHO ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ WHO ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 22 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ WHO ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ 66 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਰਜੀ ਗਠਜੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 66 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣਾ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ 35 ਗੈਰ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 31 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- UNFCCC (ਯੈਐਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆੱਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ): ਜਲਵਾਯੂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ।
- UN Women (ਯੂਐਨ ਵਿਮੇਨ): ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ।
- UNFPA (ਯੂਐਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੋਸ਼): ਜਨਸੰਖਿਆ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰੀ ਏਜੰਸੀ।
- IUCN (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਨੇਚਰ): ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ।
- UNCTAD (ਯੂਐਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਮੇਲਨ)।
- UN-Habitat (ਯੂਐਨ ਮਾਨਵ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)।
- ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਫੋਰਮ(Permanent Forum on People of African Descent)।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ 35 ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- IPCC (ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ): ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
- IRENA (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ)।
- ISA (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ): ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ।
- ਵੇਨਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਰਪ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ)।
- ReCAAP: ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ।
- ਗਲੋਬਲ ਕਾਊਂਟਰ-ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਫੋਰਮ (ਗਲੋਬਲ ਕਾਊਂਟਰ-ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਫੋਰਮ)।
- ਕੋਲੰਬੋ ਪਲਾਨ ਕੌਂਸਲ: ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ।
- STCU (ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ): ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕਾ
ILO (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ):
6 ਨਵੰਬਰ, 1977 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ILO) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 1934 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਹਟਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 1980 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।
UNESCO (ਯੂਨੈਸਕੋ):
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ 195 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਸਨ।