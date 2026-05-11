ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਖਾਲੀ, 2 ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ 17 ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ।

ਐਤਵਾਰ, 10 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਦੇ ਟੈਨੇਰੀਫ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਨਾਡੀਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਐਮਵੀ ਹੋਂਡੀਅਸ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। (AP)
By AP (Associated Press)

Published : May 11, 2026 at 5:24 PM IST

ਹੇਗ (ਨੀਦਰਲੈਂਡ): ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨਰੀ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਦੇ ਟੇਨੇਰੀਫ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ।

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਟੈਫਨੀ ਰਿਸਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਔਰਤ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਐਮਵੀ ਹੋਂਡੀਅਸ ਤੋਂ ਪੈਰਿਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੰਜ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਰਿਸਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨੇਬਰਾਸਕਾ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੇ ਗਏ 17 ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਲੱਛਣ ਰਹਿਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਸਨ। ਇਹ ਉਡਾਣ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੁਕੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਨੇਬਰਾਸਕਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੇਬਰਾਸਕਾ ਮੈਡੀਸਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਕਾਇਲਾ ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਨੇਬਰਾਸਕਾ ਬਾਇਓਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਯੂਨਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਇਓਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲੱਛਣ ਰਹਿਤ ਹੈ।"

ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ COVID-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਬੋਲਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਅਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਓਸ਼ਨਵਾਈਡ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਂਡੀਅਸ 'ਤੇ ਸਵਾਰ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਟੇਨੇਰਾਈਫ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਨ। ਹੰਤਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਸਨ, ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਘੱਟ

ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੇ ਮੁਖੀ ਟੇਡਰੋਸ ਅਡਾਨੋਮ ਘੇਬਰੇਅਸਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਲਈ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।"

ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਮਲ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਵਾਇਰਸ

ਹੰਤਾਵਾਇਰਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਮਲ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਐਂਡੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

