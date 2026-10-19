ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਦੰਗੇ! ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ:ਰਿਪੋਰਟ

ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਦੰਗੇ! ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ:ਰਿਪੋਰਟ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਗ੍ਰੀਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
By ANI
Published : October 19, 2026 at 11:29 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਗ੍ਰੀਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ
9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 50 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 50 ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਯੁਵਾ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 35 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕ-ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕਾਲਤ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਗ੍ਰੀਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਠਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਤਪੱਸਿਆ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਅਲਾਇੰਸ ਪੈਰਿਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਅਲਾਇੰਸ ਪੈਰਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਜਨਰਲ ਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ : ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼," ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਸਮੂਹ ਦੇ ਐਕਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ
6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਪ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਂਗੇ?"
ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟ, ਬ੍ਰੇਕਥਰੂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਟਲੈਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ "ਤਪੱਸਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜਤਾਲ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ।
ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਈ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਸ ਪਾਗਲਪਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਸੜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ "ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ"। ਫਰਾਂਸ 24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਹਿੰਸਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮਾਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਸਿਵਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, "ਹਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ" ਅਤੇ "ਮੈਕਰੋਨ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ" ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।
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