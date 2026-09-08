ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਬੰਦ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਏਪੀਐਸ (ਬੋਚਾਸਨਵਾਸੀ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਵਾਮੀਨਾਰਾਇਣ ਸੰਸਥਾ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ।
By PTI
Published : September 8, 2026 at 2:16 PM IST
ਲੰਡਨ: ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ BAPS (ਬੋਚਾਸਨਵਾਸੀ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਵਾਮੀਨਾਰਾਇਣ ਸੰਸਥਾ) ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਯੂਰੋਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ BAPS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਡਾਇਨ ਡੇਵੋਇਨ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ "ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਦਾਇਤ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੈਰਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟਾਵਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ SETE ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ" ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ "ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ BAPS ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾ" ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਇਮੈਨੁਅਲ ਗ੍ਰੈਗੋਇਰ ਨੇ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ "ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ" ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।