ਚੀਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਂਡਾ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ

ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਚੀਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਂਡਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ।

PANDA DIPLOMACY
ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਚੀਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਂਡਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। (Source: AP)
ਸੇਂਟ-ਏਗਨਾਨ-ਸੁਰ-ਚੇਰ: ਮੱਧ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਂਡਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਦਾ ਪਾਂਡਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਆਏ।

ਹੁਆਨ ਹੁਆਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਯੁਆਨ ਜੀ 2012 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ "ਪਾਂਡਾ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਿਊਵਲ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰਿੱਛਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟ-ਪਾਵਰ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ 17 ਸਾਲਾ ਪਾਂਡਾ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਂਗਦੂ ਪਾਂਡਾ ਸੈਂਚੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ।

200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਠੰਢ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ "ਸ਼ੁਭ ਯਾਤਰਾ" ਕਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਂਡਾ-ਥੀਮ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 2012 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ" ਰਿੱਛਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਪੈਟਰਿਸ ਕੋਲੰਬੇਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੇਰੋਨਿਕ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦੇ।

ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰਡੋ ਤੋਂ ਆਏ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਂਡੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।" ਹੁਆਨ ਹੁਆਨ ਅਤੇ ਯੁਆਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ (1130 GMT) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪੈਰਿਸ-ਚਾਰਲਸ ਡੀ ਗੌਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਂਡਾ ਉਹ ਸੇਂਟ-ਐਗਨਾਨ-ਸੁਰ-ਚੇਰ ਦੇ ਬਿਊਵਲ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਥੇ 2023 ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਆਏ।

ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੋਡੋਲਫੇ ਡੇਲੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਆਨ ਹੁਆਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਰਿੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਡੇਲੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ "ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਦਾਸੀ" ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਡੇਲੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਲਈ ਬਿਊਵਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਯੂਆਨ ਮੈਂਗ, 2023 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਚੀਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਂਡਾ ਰੱਖਿਅਕ ਡੇਲਫਾਈਨ ਪੋਵੇਰੋ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ "ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ" ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿੱਛਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੰਧਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਪਾਂਡਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।"

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪਾਂਡਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ "ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ" ਤੋਂ "ਕਮਜ਼ੋਰ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਅਖੌਤੀ "ਪਾਂਡਾ ਕੂਟਨੀਤੀ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿੱਛਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟ-ਪਾਵਰ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1972 ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਪਾਂਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ।

