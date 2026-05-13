ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਵਿਲਜ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਵਿਲਜ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਕੈਦ।
Published : May 13, 2026 at 5:24 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਟਾਕਟਨ ਸਥਿਤ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਵਿਲਜ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ’ ਦੇ 27 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਘੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ।
'ਅੰਡਰਕਵਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ'
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰਕਵਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੈਰਲ ਵਾਲੀ ਰਾਈਫਲ, ਤਿੰਨ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ, ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ‘ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸਾਂ’ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Founder of the Hells Angels-affiliated " punjabi devils," attempted to sell several illegal weapons to an undercover officer then skipped court, and booked a one-way flight to india in an attempt evade his charges. cbp notified the #FBI. Agents arrested him at SFO. Yesterday, he… pic.twitter.com/fIDZNXjqgT— FBI Sacramento (@FBISacramento) May 13, 2026
'ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ'
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਦੀ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨ, ਇੱਕ ਸਾਈਲੈਂਸਰ, ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਡਰੰਮ ਮੈਗ਼ਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਾਨਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ‘ਕਲੇਮੋਰ ਮਾਈਨ’ ਵਰਗਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੈਨ ਜੋਕਿਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।
'‘ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਵਿਲਜ਼’ ਕਲੱਬ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ'
ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਵਿਲਜ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਬਾਈਕਰ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਬਾਈਕਰ ਗੈਂਗ ‘ਹੈੱਲਜ਼ ਏਂਜਲਸ’ (Hells Angels) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਗੈਂਗ ਸੀ। ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ‘PUNJABI DEVILS’ ਅਤੇ ‘NOR-CAL’ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਲੋਗੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿੰਜਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।'
'ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ'
ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੱਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈ। 23 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਯੂ.ਐੱਸ. ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਲਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, 26 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਘੇਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।
'ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ'
ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ FBI ਦੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਫੀਲਡ ਆਫਿਸ, ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), DEA (Drug Enforcement Administration), ICE, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ (HSI), ਸਟਾਕਟਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੈਨ ਜੋਕਿਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਭਿਆਨ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੇਕ ਬੈਕ ਅਮੈਰਿਕਾ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਈਕਰ ਗੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।