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ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸਦ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਯਾਤ ਤਹਿਰੀਰ ਅਲ-ਸ਼ਾਮ (HTS) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵੱਲ ਵਧੀਆਂ, ਅਸਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ।

SYRIA EX PRESIDENT BASHAR AL ASSAD
ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ਰ ਅਲ-ਅਸਦ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ (AP)
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By ANI

Published : August 11, 2026 at 5:02 PM IST

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ਦਮਿਸ਼ਕ: ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ਰ ਅਲ-ਅਸਦ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਦੱਖਣੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਆਤਿਫ ਨਜੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਮਿਸ਼ਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸਦ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਬਕ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸਦ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ "ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ" ਅਤੇ "ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ" ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਸਦ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ

ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਯਾਤ ਤਹਿਰੀਰ ਅਲ-ਸ਼ਾਮ (HTS) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵੱਲ ਵਧੀਆਂ, ਅਸਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਯਾਤ ਤਹਿਰੀਰ ਅਲ-ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਇਦਲਿਬ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਮਿਸ਼ਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਸਦ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਸਦ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਗਵਾਈ

ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਸਦ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਰੀਆਈ ਆਗੂ ਵੀ ਬਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸੀਰੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਅਸਦ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਯਾਤ ਤਹਿਰੀਰ ਅਲ-ਸ਼ਾਮ (HTS) - ਜਿਸਨੂੰ ਅਲ-ਨੁਸਰਾ ਫਰੰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਨੂੰ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ" ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਅਸਦ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਰੀਆ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ; ਇਹ ਉਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ

ਅਸਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਰੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੈਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ, 8 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।"

ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸਦ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਤਾਕੀਆ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਗਿਆ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਬੇਸ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਬੇਸ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ, 8 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

TAGGED:

BASHAR AL ASSAD
BASHAR AL ASSAD SENTENCED TO DEATH
ਹਯਾਤ ਤਹਿਰੀਰ ਅਲ ਸ਼ਾਮ
HTS
SYRIA EX PRESIDENT BASHAR AL ASSAD

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