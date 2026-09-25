ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਟੀਆਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ।
By PTI
Published : September 25, 2026 at 8:56 PM IST
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ (73) ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੰਮਾ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ, ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੰਮਾ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੀਟੀਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੇਖਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ "ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ" ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੇਖਾਂ ਲਗਾਓ, ਕੰਟੇਨਰ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ।"
ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ" ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ।"