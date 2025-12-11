ਸਾਬਕਾ ISI ਮੁਖੀ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਮ
ਸਾਬਕਾ ISI ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਪਤ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Published : December 11, 2025 at 10:49 PM IST
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ISI) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਪਤ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ।
ਫੌਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼
2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।"
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਹਮੀਦ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੇ ਖਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ।