ETV Bharat / international

'ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਚਿੰਤਾਜਨ' ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

File photo of former Pakistan PM Imran Khan.
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ PM ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (IANS)
author img

By ANI

Published : August 18, 2026 at 10:22 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਲਵੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਅਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਅਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਨ ਦੇ "ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ," "ਵਧਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ" ਅਤੇ "ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ" ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤਣਾਅ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।" ਅਲਵੀ ਨੇ ਖਾਨ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਤਲ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਨ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਖਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ 54 ਧੜਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ (bpm) ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

'ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੀ ਲੋੜ'

ਅਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ 54 ਧੜਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ (bpm) ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇਸਨੂੰ 'ਆਮ' ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਨ ਲਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਨ ਧੜਕਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 24-ਘੰਟੇ ਹੋਲਟਰ ਮਾਨੀਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।'

ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਟੈਸਟ, ਇੱਕ ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਕਾਰਡੀਅਕ ਐਮਆਰਆਈ, ਇੱਕ ਕਾਰਡੀਅਕ ਆਰਟਰੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸੀਟੀ ਐਂਜੀਓਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ,ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"

'ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਲੋੜ'

ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਾਸਿਮ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਐਨਐਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਨ, ਜੋ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ, 2023 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਇਮਰਾਨ

ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

TAGGED:

IMRAN KHAN HEALTH ALARMING
FORMER PAKISTAN PM IMRAN KHAN
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਪਡੇਟ
FORMER PAKISTAN PRESIDENT ALVI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.