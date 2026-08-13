ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਉਬਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤੇ
80 ਸਾਲਾ ਦੇਉਬਾ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰਜ਼ੂ ਰਾਣਾ ਦੇਉਬਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਏ ਸਨ।
By ANI
Published : August 13, 2026 at 7:40 PM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ (ਨੇਪਾਲ): ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਦੇਉਬਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 80 ਸਾਲਾ ਦੇਉਬਾ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰਜ਼ੂ ਰਾਣਾ ਦੇਉਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 'Gen-Z' ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੂ ਰਾਣਾ ਦੇਉਬਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਠਮੰਡੂ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਦੇਉਬਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਉਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ" ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਛਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਦੇਉਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ 'ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ' ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਉਬਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦੇਉਬਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਬਿਮਲੇਂਦਰ ਨਿਧੀ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਿਧੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਿਆ।
ਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਰੇਗੀ।"
ਦੇਉਬਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਧੜੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ 14 ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਚਨਾ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਿਨ ਬਹਾਦੁਰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਉਬਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਜਰਬਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਉਬਾ ਦਾ ਆਗਮਨ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਥਾਪਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਉਬਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗਗਨ ਥਾਪਾ ਧੜੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਉਬਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੈਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇਉਬਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਰਜ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਜੋੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਪੁਲਿਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।