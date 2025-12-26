ਸਾਬਕਾ PM ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ PM ਨਜੀਬ ਰਜ਼ਾਕ 1MDB ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
Published : December 26, 2025 at 5:27 PM IST
ਮਲੇਸ਼ੀਆ: 1MDB ਰਾਜ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਬਹੁ-ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਜੀਬ ਰਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 72 ਸਾਲਾ ਨਜੀਬ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1MDB ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ।
ਨਜੀਬ ਜੋ 2009 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ 1MDB ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1MDB ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਇਕਾਈ, SRC ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ 42 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿੰਗਿਟ (10.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਮਾਫ਼ੀ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਨਜੀਬ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 1MDB ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1MDB ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੁਟਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜੀਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਗਬਨ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਯਾਟ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੈਫ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲੈਪਟੋਕ੍ਰੇਸੀ" ਕਿਹਾ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ 'ਚ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਨੂੰ 1MDB ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ, ਨਜੀਬ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1MDB ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਨੇ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ 1957 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਜੀਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਦਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਅ ਟੇਕ ਝੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਫਾਈਨੈਂਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਅ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜੀਬ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ 1MDB ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ "ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ" ਸਨ ਜੋ ਉਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਜੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਅਵੈਧ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਜੀਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਜੀਬ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2028 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਜੀਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੋਸਮਾਹ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਵੀ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।