101 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
ਟੋਮੀਚੀ ਮੁਰਯਾਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 101 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਓਇਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : October 17, 2025 at 5:24 PM IST
ਟੋਕੀਓ: ਜਪਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਮੀਚੀ ਮੁਰਯਾਮਾ ਦਾ ਅੱਜ, 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਮੀਚੀ 1995 ਦੇ ਆਪਣੇ "ਮੁਰਯਾਮਾ ਬਿਆਨ" ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਮੀਚੀ ਮੁਰਯਾਮਾ 101 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਜਪਾਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਿਜ਼ੂਹੋ ਫੁਕੁਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਰਯਾਮਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਓਇਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
'ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ'
ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਯਾਮਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਮੀਚੀ ਮੁਰਯਾਮਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 101 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਓਇਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
'ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ'
15 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਮੀਚੀ ਮੁਰਯਾਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਪਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ, ਮੁਰਯਾਮਾ ਨੇ ਜੂਨ 1994 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 1996 ਤੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 15 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਪਣ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।
ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਲਈ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ 2013 ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਮੁਰਯਾਮਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਵੇਸਵਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਸੈਕਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।