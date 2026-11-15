'ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ' ਬਣੇ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
Published : November 15, 2026 at 10:01 AM IST
ਲੰਡਨ: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ।
ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਖੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।'
🇬🇧 A PROUD MOMENT. A NEW CHAPTER. Today, 14 November 2026, I had the honour of addressing the Oxford Union, where I publicly shared a very special and personal milestone. I AM PROUD TO BE A BRITISH CITIZEN. 🇬🇧 On 15 September 2026, surrounded by family and friends, I celebrated my British citizenship at a ceremony that will always hold a special place in my heart. The United Kingdom has been my home for many years. It is a country I have come to admire and appreciate deeply — its people, institutions, traditions and values. Becoming British is a privilege and a responsibility that I embrace with pride, gratitude and a genuine sense of belonging. My life’s journey has been shaped by different cultures and experiences, and I look forward to continuing to contribute positively to the country I proudly call home. Thank you to my family, friends and everyone who has been part of this journey, and to the Oxford Union for providing such a memorable occasion to share this news. A new chapter, with much to look forward to. And on His Majesty King Charles III’s birthday, a particularly special day to share this moment. God Save the King! 🇬🇧👑 Lalit Modi Founder IPL #BritishCitizen #OxfordUnion #UnitedKingdom #GodSaveTheKing— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) November 14, 2026
ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ। "ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਪਲ,ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਅੱਜ, 14 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।,
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਤ
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਣ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਣ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।"
ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਵਿਭਿੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ III ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਰੱਬ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ!"
"ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਭਿੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।'
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਜਿਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ III ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਸੰਸਥਾਪਕ, IPL।"
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