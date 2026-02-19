ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਂਡਰਿਊ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ,ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਂਡਰਿਊ ਨੂੰ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : February 19, 2026 at 8:06 PM IST
ਨੌਰਫੋਕ (ਵਰਜੀਨੀਆ): ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਂਡਰਿਊ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਂਡਰਿਊ 'ਤੇ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਫਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਐਂਡਰਿਊ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧੀ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੇ ਸਨ।
Britain's former prince Andrew has been arrested on suspicion of misconduct during his time as a trade envoy, police say.— AFP News Agency (@AFP) February 19, 2026
ਥੇਮਸ ਵੈਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ (19/2) ਨੂੰ ਨਾਰਫੋਕ ਤੋਂ ਇੱਕ 60 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੱਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਂਡਰਿਊ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਪਤਿਆਂ, ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਥੇਮਸ ਵੈਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਨਾਰਫੋਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਤਿਆਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਂਡਰਿਊ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡਰਿਊ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੇ ਸਨ।