ETV Bharat / international

ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਂਡਰਿਊ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ,ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਂਡਰਿਊ ਨੂੰ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

UK POLICE ARREST EX PRINCE ANDREW
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਂਡਰਿਊ (AP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 19, 2026 at 8:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨੌਰਫੋਕ (ਵਰਜੀਨੀਆ): ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਂਡਰਿਊ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਂਡਰਿਊ 'ਤੇ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਫਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਐਂਡਰਿਊ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧੀ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੇ ਸਨ।

ਥੇਮਸ ਵੈਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ (19/2) ਨੂੰ ਨਾਰਫੋਕ ਤੋਂ ਇੱਕ 60 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੱਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਂਡਰਿਊ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਪਤਿਆਂ, ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਥੇਮਸ ਵੈਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਨਾਰਫੋਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਤਿਆਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਂਡਰਿਊ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡਰਿਊ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੇ ਸਨ।

TAGGED:

UK TRADE ENVOY
JEFFREY EPSTEIN
BRITAIN FORMER PRINCE ANDREW
UK POLICE ARREST EX PRINCE ANDREW
UK POLICE ARREST EX PRINCE ANDREW

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.