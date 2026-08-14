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"ਅਗਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਣੇਗਾ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਸਾਬਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਹ ਮੌਕਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।'

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ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੌਰੀਸਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। (ANI)
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By ANI

Published : August 14, 2026 at 8:57 AM IST

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ਸਿਡਨੀ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਪੁਲਾੜ ਪਾਵਰਹਾਊਸ" ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

"ਪੁਲਾੜ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗੀ"

ਭਾਰਤ-ਭੂਮੱਧ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਬਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ।" ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਅਸਥਾਈ ਸਪੇਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕੋਕੋਸ (ਕੀਲਿੰਗ) ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਪੇਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ

ਇਹ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕੈਨਬਰਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਕੋਸ (ਕੀਲਿੰਗ) ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਪੇਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟਰਮੀਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਟਰਮੀਨਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਗਨਯਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।"

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