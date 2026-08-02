ETV Bharat / international

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਾਰਡੋ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਾਬੂ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 1,500 ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ

ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 2,500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

FRENCH WILDFIRE
ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : August 2, 2026 at 7:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲਾਕਾਨਾਉ (ਫਰਾਂਸ): ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਾਰਡੋ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 224,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

3,000 ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਫੈਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬੁਝਾਉਣ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਧੁਖਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੜਕਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਰੋਂਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨੇ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 420 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (162 ਵਰਗ ਮੀਲ) ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

FRENCH WILDFIRE
ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ (AP)

2500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ

ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 'ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਵੈਂਸ' ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗਾਂ, ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 2500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਸੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਗਨੋਲਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਨੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਜਾਰਜ ਕਲੂਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 700 ਹੋਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ 1,170 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਲੇਕੋਰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਅੱਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕੋਰਨੂ ਨੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 1,170 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (452 ​​ਵਰਗ ਮੀਲ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

FRENCH WILDFIRE
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਾਰਡੋ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ (AP)

ਗਿਰੋਂਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅੱਗ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ 'ਲਾਲ ਜੰਗਲ-ਅੱਗ ਚੇਤਾਵਨੀ' ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ।

ਬਾਰਡੋ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੜਕਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਕਰੇਨ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। 'ਵਰਲਡ ਵੈਦਰ ਐਟ੍ਰਬਿਊਸ਼ਨ' ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ-ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਅਜੇ ਵੀ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

TAGGED:

ਫਰਾਂਸ ਅੱਗ
ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ
CAUGHT IN THE FOREST IN FRANCE
ਫਰਾਂਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ
FRENCH WILDFIRE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.