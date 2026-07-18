ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਸ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਸ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਇਹ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ।
Published : July 18, 2026 at 9:56 AM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾਰਡਨ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (CENTCOM) ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਰਾਤ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਈਰਾਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ (IRIB) ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਟਨਿੰਗ" ਦਾ 14ਵਾਂ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਅਲ-ਉਦੈਰੀ ਕੈਂਪ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਡਿਪੂ, ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਅਲ-ਸਲੇਮ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਚਾਰ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਲ-ਉਦੈਰੀ ਕੈਂਪ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਫੋਰਸ-ਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਲੀ ਅਲ-ਸਲੇਮ ਏਅਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਅਜ਼ਰਕ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਉਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨੇ ਆਪਣੇ 25ਵੇਂ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਸਰ 2 ਦੀ 17ਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
IRGC ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ "ਮੁੱਖ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੈਂਟਰ" 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। IRGC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਿਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਰਾਤ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ "ਐਕਸ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (ਸੈਂਟਕਾਮ) ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਕਾਮ ਨੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਰਾਤ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 14-ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।