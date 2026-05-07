ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਈਰਾਨ ਚੀਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ

ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

CHINA STANDS BY IRAN RIGHT
ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਈਦ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ (IANS)
Published : May 7, 2026 at 1:38 PM IST

ਬੀਜਿੰਗ: ਈਰਾਨ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਈਦ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਅਰਾਕਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਅਰਾਕਚੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਮੇਰੀ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।"

ਈਰਾਨੀ ਪੱਖ ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਦੇ ਚਾਰ-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਪੱਖ ਚੀਨੀ ਪੱਖ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਿਨ ਜਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: "ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਈਦ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ; ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਚੀਨ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।"

ਇਹ ਦੌਰਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ 14 ਅਤੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ-ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਚੀਨ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ - ਅਰਾਘਚੀ ਅਤੇ ਵਾਂਗ - ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ: ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼, ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਚੀਨ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ। "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਜੋ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਅਰਥਾਤ, ਕਿ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ; ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ - ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਚੀਨ ਇੱਕ ਨਿਰਯਾਤ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ; ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

