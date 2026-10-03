ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ, ਕਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਭਿਆਨਕ ਯੋਜਨਾ
ਕਥਿਤ ਹਮਲਾਵਰ ਇੱਕ ਓਮਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
By PTI
Published : October 3, 2026 at 11:43 AM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਫਲਾਈਟ 1073 ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਓਮਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਮਾਮ ਅਲ-ਹਮਾਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਈ-ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ
ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਓਮਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲ-ਹਮਾਮੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਮਾਛਰ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੱਛਰ ਨੇ ਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਅਲ-ਹਮਾਮੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ
74 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਉਡਾਣ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤਾਬੂਕ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 34,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ 17,000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਲ-ਹਮਾਮੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ (WSJ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਥਿਤ ਹਮਲਾਵਰ ਇੱਕ ਓਮਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹਮਾਮ ਅਲ-ਹਮਾਮੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਓਮਾਨੀ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਆਈ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਸਕੇਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਸੀ?
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ
ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੇਚੈਨੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਬੇਨ ਗੁਰੀਅਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਉਡਾਣ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਰਕੀਆ ਅਤੇ ਇਸਰੇਅਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸਨ। ਐਲ ਅਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੱਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟੜਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਈਰਾਨੀ ਏਜੰਟ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਾਰੇਗਾ।"
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਰਾਨੀ ਸਬੰਧ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
"ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ"
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ "ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ" ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।"
ਯੂਏਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਨਵਰ ਗਰਗਾਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਦੁਬਈ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ "ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਯੂਏਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਖੇ ਗਲੋਬਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜੌਨ ਅਲਟਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰਾਤ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।