9/11 ਵਰਗਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ? ਜਹਾਜ਼ ਕਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਚੀ ਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼?

9/11 ਵਰਗਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ? ਜਹਾਜ਼ ਕਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਚੀ ਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼?
ਫਲਾਈ-ਦੁਬਈ (Flydubai) ਉਡਾਣ ਦੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਚੀ ਗਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
By IANS
Published : October 5, 2026 at 7:08 PM IST
ਯਰੂਸ਼ਲਮ: ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਜਾ ਰਹੀ 'ਫਲਾਈ-ਦੁਬਈ' (flydubai) ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਓਮਾਨੀ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੇਨ ਗੁਰੀਅਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਓਮਾਨੀ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਹਮਾਮ ਅਲ-ਹਮਾਮੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਫਲਾਈਟ 1073' ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੈੱਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਵਰਗਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Transportation Minister Miri Regev and her office faced escalating scrutiny on Saturday over the recent flydubai terror attack. “Those who are supposed to identify the crew are security officials. We are not security officials,” Regev told the Kan public broadcaster on Saturday. Read more: https://t.co/4zQaNbcnS8— The Times of Israel (@TimesofIsrael) October 4, 2026
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, 'ਵਾਈ-ਨੈੱਟ' (Ynet) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਲ-ਹੰਮਾਮੀ ਨੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਜੌਰਡਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਡਾਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਹੰਮਾਮੀ ਨੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇਨ ਗੁਰੀਅਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਜੌਰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਦੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਲ-ਹੰਮਾਮੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਟਲ ਗਿਆ।
ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਮਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ।
ਮੱਛਰ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਤਰਾ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਮੱਛਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਯੋਜਨਾ?
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ 'ਚੈਨਲ 12' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲ-ਹੰਮਾਮੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਈ-ਦੁਬਈ (Flydubai) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਲ-ਹੰਮਾਮੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨ ਗੁਰੀਅਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਚੈਨਲ 13 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਓਮਾਨੀ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਫਲਾਈ-ਦੁਬਈ' (Flydubai) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ—ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟ-ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਅਮੀਰਾਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. (UAE) ਵਿਚਕਾਰ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ 'ਫਲਾਈ-ਦੁਬਈ' ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਣ?
ਇਤਾਲਵੀ ਅਖਬਾਰ *ਕੋਰੀਅਰੇ ਡੇਲਾ ਸੇਰਾ* ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲ-ਹੰਮਾਮੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰਡਰ (rudder) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 'ਫਲਾਈ-ਦੁਬਈ' (Flydubai) ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ (co-pilot) ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਲ-ਹੰਮਾਮੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਓਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ—ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ—ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਮਾਮੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਓਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਸੀਰੀਆਈ
29 ਸਾਲਾ ਅਲ-ਹਮਾਮੀ ਓਮਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਓਮਾਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸੀਰੀਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਦੁਬਈ (Flydubai) ਅਲ-ਹੰਮਾਮੀ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 'ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰਾਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ (red flags) ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ, 'ਸ਼ਿਨ ਬੇਟ' (Shin Bet) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੈ।
'ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ'
ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੀਰੀ ਰੇਗੇਵ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਡਾਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਡਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਮਿਆਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਡੀਵੀਰ ਰੁਬੇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਆਰਮੀ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਉਡਾਣ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।