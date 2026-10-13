Flydubai Attack: ਜਹਾਜ਼ ਡੇਗਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Flydubai Attack: ਜਹਾਜ਼ ਡੇਗਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਯੂਏਈ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ।
By PTI
Published : October 13, 2026 at 8:23 PM IST
ਦੁਬਈ: ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੁਬਈ-ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਓਮਾਨੀ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮਾਛਰ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਧਾਧੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਯੂਏਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਓਮਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਮਾਮ ਅਲ-ਹਮਾਮੀ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮਾਛਰ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ" ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਲੇ-ਅਧਾਰਤ ਅਖਬਾਰ ਮਿਹਾਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਅਲ-ਹਮਾਮੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ FZ1073 ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 174 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ, ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮੌਸਕਿਟੋ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਇਲਟ ਮੌਸਕਿਟੋ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਭੱਜ ਗਏ, ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤਾਬੂਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਗਏ।
ਯੂਏਈ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਪਛਾਣ 29 ਸਾਲਾ ਅਲ-ਹਮਾਮੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਓਮਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲ-ਹਮਾਮੀ ਨੂੰ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੱਛਰ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।