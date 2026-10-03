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ਦੁਬਈ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਸਮਿਤ ਮਾਛਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ'...

ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੀ ਉਡਾਣ FZ1073 ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮਾਛਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

FLYDUBAI ATTACK
ਦੁਬਈ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਸਮਿਤ ਮਾਛਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ (IANS)
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By PTI

Published : October 3, 2026 at 10:01 PM IST

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ਦੁਬਈ: ਦੁਬਈ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹਮਦਾਨ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲ ਮਕਤੂਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਸਮਿਤ ਮਾਛਰ ਦੀ 'ਬਹਾਦਰੀ' ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਛਰ ਨੇ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਜਾ ਰਹੀ ਫਲਾਈ-ਦੁਬਈ ਦੀ ਉਡਾਣ FZ1073 ਦੇ ਕਾਕਪਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਕੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਮਾਚਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਹਮਦਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਈ-ਦੁਬਈ (Flydubai) ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ "ਹਿੰਮਤ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਹਮਦਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ... ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ... ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਏ.ਈ. (UAE) ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਹਮਦਰਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਯੂਏਈ (UAE) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿੱਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੈਪਟਨ ਸਮਿੱਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਮਾਛਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਏਈ (UAE) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. (UAE) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਇੱਕ "ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ" ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ 'WAM' ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹਮਾਦ ਸੈਫ ਅਲ ਸ਼ਮਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਮਾਛਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਹਾੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਇਲਟ ਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।

TAGGED:

FLYDUBAI ATTACK
ਦੁਬਈ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ
ਹਮਦਾਨ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ
ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਸਮਿਤ ਮਛਰ
FLYDUBAI ATTACK

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