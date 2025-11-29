ETV Bharat / international

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੁਮਾਤਰਾ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੁਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਗਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੁਮਾਤਰਾ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ (ETV Bharat)
ਅਗਮ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ): ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਈ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ 248 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ

ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤਰੀ ਸੁਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਪਾਨੁਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾੜੇ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸੁਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਗਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 248 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

3,000 ਬੇਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸਰਾ-ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਸੁਮਾਤਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ। ਲਗਭਗ 3,000 ਬੇਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸਰਾ-ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ।

ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਏਜੰਸੀ (ਬਾਸਰਨਾਸ) ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸੁਮਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਟੂ ਗੋਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

