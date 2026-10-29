"ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਂ ਹਾਂ", ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਭਰੀ ਹੁੰਕਾਰ

"ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਂ ਹਾਂ", ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਭਰੀ ਹੁੰਕਾਰ
ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਚੋਣ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।'
By ANI
Published : October 29, 2026 at 2:09 PM IST
ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਫਲਾਵੀਓ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ, ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਐਲਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਈਜ਼ ਇਨਾਸੀਓ ਲੂਲਾ ਡਾ ਸਿਲਵਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ" ਦੀ ਬਜਾਏ "ਨੇਤਾ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ "ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ" ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ।" ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ" ਦੀ ਬਜਾਏ "ਨੇਤਾ" ਕਿਹਾ। 45 ਸਾਲਾ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਆਮੀ ਨੇੜੇ ਓਪਾ-ਲੋਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਜੈਅਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਲੂਲਾ ਤੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ "ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ" ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਲੇਵੀਓ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਸਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਇਕੂਏਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।
ਲੂਲਾ ਦਾ 81ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 51.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲੂਲਾ ਨੇ ਫਲੇਵੀਓ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ "ਸ਼ਰਮਨਾਕ" ਘਟਨਾ ਕਿਹਾ।
ਲੂਲਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 81ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਫਿਰ ਵੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।