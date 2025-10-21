ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, 64 ਸਾਲਾ ਸਨੇਏ ਤਾਕਾਇਚੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹਨ, ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ।
Published : October 21, 2025 at 2:49 PM IST
ਟੋਕੀਓ: ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਔਰਤ, ਸਨੇਈ ਤਾਕਾਇਚੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਤਾਕਾਇਚੀ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 125 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ - ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 237 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ 233 ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਕਾਇਚੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਨੇਈ ਤਾਕਾਇਚੀ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਮੈਂ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।"
ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ, ਸਨਾਏ ਤਾਕਾਇਚੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸਨਾਏ ਤਾਕਾਇਚੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ, ਜਾਪਾਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
Japan got its first woman prime minister on Tuesday after Sanae Takaichi, a China hawk and social conservative, forged an 11th-hour coalition dealhttps://t.co/sRlCbtBlTR pic.twitter.com/rhOqC7W0uZ— AFP News Agency (@AFP) October 21, 2025
ਇਸ਼ੀਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅੰਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਗੇਰੂ ਇਸ਼ੀਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮੇਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਸੌਂਪੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ੀਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
Heartiest congratulations, Sanae Takaichi, on your election as the Prime Minister of Japan. I look forward to working closely with you to further strengthen the India–Japan Special Strategic and Global Partnership. Our deepening ties are vital for peace, stability, and prosperity…— Narendra Modi (@narendramodi) October 21, 2025
ਰਣਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ
ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਕਾਚੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ। ਐਲਡੀਪੀ ਨੇ ਓਸਾਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਜਾਪਾਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਿਨ ਨੋ ਕਾਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
64 ਸਾਲਾ ਤਾਕਾਚੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਡੀਪੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਤਾਰੋ ਐਸੋ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਕਾਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਉਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰ ਦ ਪੀਪਲ, ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।