ਦੱਖਣੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
ਫੁਕੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਹਨ।
Published : November 16, 2026 at 4:04 PM IST
ਬੈਂਕਾਕ: ਦੱਖਣੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਫੁਕੇਟ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਸਨ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗਿਆ।
ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਫੁਕੇਟ ਪੁਲਿਸ ਕਮਾਂਡਰ ਸੁਰਚਾਈ ਸੂਕਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੁਕੇਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਡਨਾਰਿਨ ਕੋਡਸੋਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਗੈਸ, ਇੰਜਣ ਤੇਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 100 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਘਣਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।'
ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਮਿਲੀ। ਫੁਕੇਟ ਦੱਖਣੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨ ਹੈ।