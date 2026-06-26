ਜਾਣੋ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਭੂਚਾਲ, ਕੀ ਹੈ 'ਅਰਥਕਵੇਕ ਡਬਲੇਟ'?
EARTHQUAKE ਡਬਲੇਟ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
Published : June 26, 2026 at 1:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: "ਡਬਲੇਟ" ਭੂਚਾਲ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਝਟਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ "ਡਬਲੇਟ" ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਭੂਚਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਚਾਲ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। "ਭੂਚਾਲ ਡਬਲੇਟ" ਭੂਚਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਡਬਲੇਟ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ (ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਕਈ ਦਿਨ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ (50-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
UAGS ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ "ਡਬਲੇਟ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 7.5 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 7.2 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਝਟਕਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡਬਲੇਟ ਭੂਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤਰੰਗ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭੂਚਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ।
ਭੂਚਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਊਰਜਾ ਇੰਨੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਡਬਲੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਾਲਟ ਫਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੂਚਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤਣਾਅ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਫਾਲਟ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫਟਣ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਤੁਰੰਤ ਦੂਜਾ, ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਬਲੇਟ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ
- -1988 ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੈਨੈਂਟ ਕਰੀਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਟ੍ਰਿਪਲਟ' - ਤਿੰਨ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਆਈ - ਦੇਖੀ ਗਈ।
- -1997 ਵਿੱਚ, ਕਾਗੋਸ਼ੀਮਾ ਭੂਚਾਲ ਡਬਲੇਟ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ-ਸਲਿੱਪ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 48 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ।
- 15 ਨਵੰਬਰ, 2006 ਅਤੇ 13 ਜਨਵਰੀ, 2007 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੁਰਿਲ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਡਬਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੰਟਰਪਲੇਟ (ਅੰਡਰਥਰਸਟਿੰਗ) ਘਟਨਾ (Mw8.3) ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੁਰਿਲ ਖਾਈ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਾਹਰੀ ਉਭਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੰਟਰਾਪਲੇਟ (ਆਮ ਫਾਲਟਿੰਗ) ਘਟਨਾ (Mw8.1) ਸੀ।
- 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਕਾ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜੁਆਨ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪਲੇਟ 'ਤੇ 7.1–6.7 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਵਾਲਾ ਡਬਲੇਟ (ਦੋ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ) ਆਇਆ। ਮੈਗਾਵਾਟ 7.1 ਭੂਚਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਹੈ।
- 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਗਰੋਸ ਫੋਲਡ-ਐਂਡ-ਥ੍ਰਸਟ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਬਲੇਟ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6.0 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਝਟਕੇ ਸਨ।
- 2023 ਵਿੱਚ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ 7.8 ਅਤੇ 7.7 ਮਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਡਬਲੇਟ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਸਿਰਫ਼ 95 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨੌਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਡਬਲੇਟ ਬਨਾਮ ਆਫਟਰਸ਼ੌਕ: ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ?
ਅੰਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਇੱਕ ਆਮ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਖ ਝਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਝਟਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਡਬਲੇਟ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਚਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ, ਭੂਚਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭੂਚਾਲ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਪਲੇਟ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਾਲਟ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟ੍ਰਾਈਕ-ਸਲਿੱਪ ਫਾਲਟ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪਲੇਟ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ:
- ਬੋਕੋਨੋ ਫਾਲਟ - ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਐਂਡੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ-ਸਲਿੱਪ ਫਾਲਟ।
- ਸੈਨ ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਫਾਲਟ - ਕਰਾਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੁਕਸ।
- ਐਲ ਪਿਲਰ ਫਾਲਟ - ਇੱਕ ਫਾਲਟ ਜੋ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਮੋਰੋਨ ਫਾਲਟ ਜ਼ੋਨ - ਮੱਧ-ਉੱਤਰੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਲੇਟ ਸੀਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਏ ਸਨ।
ਇਹ ਫਾਲਟ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਫਾਲਟ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਪਲੇਟ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਊਰਜਾ ਅਚਾਨਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।