ਚੱਲਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਖੂਨੀ ਝੜਪ, ਅਚਾਨਕ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜਹਾਜ਼, ਮੱਚ ਗਿਆ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ! ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਚੱਲਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਖੂਨੀ ਝੜਪ, ਅਚਾਨਕ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜਹਾਜ਼, ਮੱਚ ਗਿਆ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ! ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਚੱਲਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : September 30, 2026 at 8:49 PM IST
ਤੇਲ ਅਵੀਵ: ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ 'ਚੈਨਲ 12' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਤਬੁਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਫਲਾਈਦੁਬਈ' (Flydubai) ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:44 ਵਜੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸੰਦੇਸ਼ (distress call) ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9:45 ਵਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਈ। 'ਫਲਾਈਦੁਬਈ' ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਡਾਣ FZ 1073 ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਨ ਗੁਰੀਅਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਬੁਕ ਵਿਖੇ ਉਤਰੀ।
Footage taken by a passenger aboard the flydubai flight from Dubai to Tel Aviv after the plane took a rapid plunge. pic.twitter.com/O3vd5644pL— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 30, 2026
ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਟੀਮ—ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਚੈਨਲ 12' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਦੂਜੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਲਟ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 'ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲਾਈ-ਦੁਬਈ (Flydubai) ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ, ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਗੋਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
A recovery flight is now en route to Tabuk to pick up passengers from flight #FZ1073 and take them to Tel Aviv. pic.twitter.com/wknZKhKTGn— Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026
ਫਲਾਈਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਫਲਾਈਟ-ਰਾਡਾਰ24 (FlightRadar24) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਅਚਾਨਕ 33,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ 17,000 ਫੁੱਟ (ਲਗਭਗ 10,000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 5,100 ਮੀਟਰ) 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜੌਰਡਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤਬੁਕ ਵਿਖੇ ਉਤਰਿਆ।
ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ," ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਅਲ-ਇਖਬਾਰੀਆ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬੁਕ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੁਲਤਾਨ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲਅਜ਼ੀਜ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਫਸਟ ਅਫਸਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੱਖਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ; ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
FLYDUBAI BOEING 737 CO-PILOT ALLEGEDLY STABBED CAPTAIN REPEATEDLY IN SUSPECTED TERROR ATTACK — N12— RT (@RT_com) September 30, 2026
Israeli authorities are treating the incident as a terror attack after the aircraft plunged from around 30,000 feet to 15,000 feet https://t.co/dVOJLJxij9 pic.twitter.com/eUzHWlsY0a
2020 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਏਈ (UAE) ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਥਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲਾਈਦੁਬਈ (Flydubai), ਅਮੀਰਾਤਸ (Emirates) ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹੈ।