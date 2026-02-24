ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਪੂਰੇ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ?
24 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੱਜ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਾਹੀ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਕਰੇਨ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬੌਣਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸਾਲ 2022
ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ: 24 ਫਰਵਰੀ, 2022: ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 120,000 ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ: 26 ਫਰਵਰੀ, 2022: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ।
ਕੀਵ ਲਈ ਦਬਾਅ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਰਪਿਨ ਅਤੇ ਬੁਚਾ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੁਚਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਰੀਉਪੋਲ ਥੀਏਟਰ ਬੰਬਾਰੀ: 16.03.2022: ਰੂਸ ਨੇ ਮਾਰੀਉਪੋਲ ਡਰਾਮਾ ਥੀਏਟਰ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਬੁਚਾ ਕਤਲੇਆਮ: ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ, ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬੁਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ 458 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 419 ਜਿੰਦਾ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 39 ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 458 ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੋਸਕਵਾ ਦਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਰੂਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ। 14.04.2022: 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਰੂਸੀ ਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕਰੂਜ਼ਰ ਮੋਸਕਵਾ, ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਫਲੀਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਹਾਜ਼, ਯੂਕਰੇਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀਵ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਮੋਸਕਵਾ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੁੱਬਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ।
ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਅਨਾਜ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ: 22.07.2022: ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ - ਚੋਰਨੋਮੋਰਸਕ, ਓਡੇਸਾ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਨੀ/ਪਿਵਡੇਨੀ - ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਕੀਵ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਸਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਇਰ ਹਨ।
ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਪਿੱਛੇ: 12.09.2022: ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। 12 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1,000 ਵਰਗ ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ: 21 ਸਤੰਬਰ, 2022: 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 300,000 ਰੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ : 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2022: ਰੂਸ ਨੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ: ਡੋਨੇਟਸਕ, ਲੁਹਾਨਸਕ, ਖੇਰਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਪੋਰਿਝਜ਼ੀਆ।
ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਪੁਲ ਧਮਾਕਾ: 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2022: ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਪੁਲ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੂਸ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ।
ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ: 21 ਦਸੰਬਰ, 2022: ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ।
ਰੂਸ ਪਿੱਛੇ: 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਰੂਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 300,000 ਰਿਜ਼ਰਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਮਾਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਕੀਵ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕੇਗਾ, ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2023
ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਟੈਂਕ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ: ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਵ ਨੂੰ ਟੈਂਕ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸਕੋਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀਵ ਨੂੰ ਲੀਓਪਾਰਡ 2 ਟੈਂਕ ਭੇਜਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀਵ ਨੂੰ 31 ਐਮ1 ਅਬਰਾਮ ਟੈਂਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਫੇਰੀ: 20 ਫਰਵਰੀ, 2023: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਕੀਵ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ: 10 ਜੂਨ, 2023, ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖਤਮ: 24 ਜੂਨ, 2023: ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਰੂਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਸਟੋਵ-ਆਨ-ਡੌਨ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਸਕੋ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਮਾਰਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਿਗੋਜ਼ਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ ਬੰਬ: 7 ਜੁਲਾਈ, 2023: ਬਿਡੇਨ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਲੱਸਟਰ ਬੰਬ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵੈਗਨਰ ਲੀਡਰ ਯੇਵਗੇਨੀ ਪ੍ਰਿਗੋਜ਼ਿਨ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ: 23.08.2023: ਵੈਗਨਰ ਲੀਡਰ ਯੇਵਗੇਨੀ ਪ੍ਰਿਗੋਜ਼ਿਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਵੈਗਨਰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਬਾਹ: 26.12.2023: ਰੂਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2024
ਯੂਕਰੇਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: 26 ਜਨਵਰੀ 2024: ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਯੂਸ਼ਿਨ-76 ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 65 ਯੂਕਰੇਨੀ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ: 1.02.2024 ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਮਿਲਿਆ: ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ: ਕਰਨਲ ਜਨਰਲ ਓਲੇਕਸੈਂਡਰ ਸਿਰਸਕੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਬਣੇ। ਉਸਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੀ ਸਫਲ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰੂਸੀ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 14 ਫਰਵਰੀ, 2024: ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਬੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਫੌਜੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਸੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ।
9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਅਵਦੀਵਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ: 18 ਫਰਵਰੀ, 2024: ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਵਦੀਵਕਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੈਨਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕੋਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਦੌਰਾ: (23 ਅਗਸਤ, 2024): ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਵ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ $145 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ: ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਨੇ 2025 ਲਈ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਕੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 32.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 13.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੂਬਲ ($145 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਸੀ ਫੰਡ: (22 ਅਕਤੂਬਰ, 2024): ਯੂਕਰੇਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ £2.26 ਬਿਲੀਅਨ ($2.93 ਬਿਲੀਅਨ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਸੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ. ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ: (05.11.2024): ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ. ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ: 10.11.2024: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ: ਨਵੰਬਰ 2024: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਪੁਤਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ (19.12.2024): ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2025
ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਵਿੱਚ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ (12.02.2025): ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ (12.02.2025): ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਓਵਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਟਕਰਾਅ: 28 ਫਰਵਰੀ, 2025: ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਹੋਰ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ "ਅਪਮਾਨਜਨਕ" ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਣ।
ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ: 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025: ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ: 15 ਅਗਸਤ, 2025: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਸਾਲ 2026
ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੀ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ: 22 ਜਨਵਰੀ, 2026: ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ: 23 ਜਨਵਰੀ, 2026: ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਯੂਕਰੇਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੋ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ।
ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ: 5 ਫਰਵਰੀ, 2026: ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।