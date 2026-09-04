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ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਪੰਜਾਬੀ, FBI ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ !

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ FBI ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ।

FBI announces 150000 dollars reward for Indian origin fugitive Manjit Singh Bedi involved in SNAP fraud
FBI ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ (fbi.gov)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 4, 2026 at 2:14 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ FBI ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੌੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 65 ਸਾਲਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸ਼ਾਤਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਭਗੌੜੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ 1,50,000 ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

fugitive Manjit Singh Bedi
FBI ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ (fbi.gov)

ਕੌਣ ਹੈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ?

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ FBI ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ, ਅੱਖਾਂ ਭੂਰੀਆਂ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ ਅਤੇ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 200 ਪੌਂਡ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਵਾਇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਨੈਪ ਲਾਭ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਾ?

ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਟੈਕੋਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 'ਏਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ' ਨਾਮ ਦੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 600,000 ਡਾਲਰ ਯਾਨਿ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਭ ਧੋਖਾਧੜੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (SNAP) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਬੀਟੀ (EBT) ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰਕੇ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣਾ

ਵਾਇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ 21 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

FBI ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

FBI ਦੇ ਸੀਐਟਲ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 150,000 ਡਾਲਰ (ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਬੇਦੀ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ FBI ਦੀ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਟਿੱਪਲਾਈਨ 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ tips.fbi.gov 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

SNAP ਅਤੇ EBT ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪ (SNAP) ਯਾਨੀ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਦਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਈਬੀਟੀ (EBT) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ATM ਜਾਂ ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਈਪ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ
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FUGITIVE MANJIT SINGH BEDI
ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ
MANJIT SINGH BEDI

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