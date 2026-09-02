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ਰੂਹ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਮੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ

ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

nepal symbolic cremations
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ (AP)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 2, 2026 at 11:00 PM IST

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ਨੁਵਾਕੋਟ/ਕਾਠਮੰਡੂ: ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

nepal symbolic cremations
ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਆਰੀਆਘਾਟ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ (AP)

ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਾ (ਘਾਹ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਆਰੀਆਘਾਟ ਵਿਖੇ ਲਾਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੁੰਦ ਰਿਜਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਢੇਰ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ।

nepal symbolic cremations
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ (AP)

ਲਾਪਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ, ਸਸਕਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨੇਪਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਘਰ ਵਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

nepal symbolic cremations
ਘਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਲਾਸ਼, ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ (AP)

ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ, 1,050 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3,916 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ 16 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ 546 ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 4,500 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਉਮੀਦ
26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੀਨ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਫੀਲੇ ਪਾਣੀ, ਚੱਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ। ਲਗਭਗ 4,500 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾਘਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

nepal symbolic cremations
ਲਾਪਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ (AP)


ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ, ਡੋਲਮਾ ਨੇਵਾਰ ਤਮਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਡੋਲਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। "ਮੈਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ," ਉਸਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਨੇਪਾਲੀ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬਚਾਅ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਟੀਮਾਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾਈ, ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਖਨਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।"


ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਫ਼ਤ "ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ

nepal symbolic cremations
ਨੇਪਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਇਹ ਹਲਾਤ (AP)

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ, ਹਿਮਾਲਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 240 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 1.65 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹਨ।

ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,066 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,462 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17 ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਚੀਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਕੜ ਹੈ। ਜਲਾਵਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਠਮੰਡੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਹਨ।

ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਿਰੋਂਗ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

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