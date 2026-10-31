'ਫੌਜੀ ਹੱਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ',G-20 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਨਾਗਰਿਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਲਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By PTI
Published : October 31, 2026 at 11:26 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ:ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਹੱਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ G20 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ UNCLOS।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'X' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ G20 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਫੌਜੀ ਹੱਲ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ।'
Pleased to participate in the 1st Plenary of @g20org Foreign Ministers’ Meeting #Atlanta today. Emphasised that in the face of global challenges, military solutions will not work and diplomacy must be given a chance. Also highlighted that: ➡️ Global South is disproportionately bearing the consequences of attacks on civilian shipping and seafarers, jeopardising the availability and cost of fuel, food and fertilizers. ➡️ Urgent need to preserve the freedom of navigation and ensure cessation of attacks within the framework of international law, especially UNCLOS. India and Liberia have launched a joint initiative to safeguard seafarers. ➡️ Right to industrialize is being denied through the flooding of markets, weaponizing supply chains, constricting market access and encouraging market distortions. This must cease. ➡️ Importance of building resilient and alternate connectivity, as the world de-risks and diversifies. ➡️ Tactical calculations should not lead to overlooking the dangers of terrorism. It is a high-risk activity which has come back to bite even the practitioners.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 30, 2026
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਣਾਉਣ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਯਤਨ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼) ਨਾਗਰਿਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਲਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਲਣ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22 ਭਾਰਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਮਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅਟਲਾਂਟਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ: ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲ ਕਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹੈ," ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਵੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਹਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ, ਵਪਾਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ G20 ਨੂੰ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ G20 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਸਾਡੇ 'ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ' ਏਜੰਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ G20 ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 14-15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ G20 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। G20 ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਕਵਾਡ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੂਜੀ ਕਵਾਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਟਲਾਂਟਾ ਤੋਂ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 1 ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।