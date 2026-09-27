ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ UNGA 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਮ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਹਾ "ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼"

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ UNGA 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਮ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਹਾ "ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼"
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ
By PTI
Published : September 27, 2026 at 9:58 AM IST
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 81ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ "ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਅਭਿਆਸੀ" ਦੇ ਤਰਕ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ "ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ" ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਉਨਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਦੱਸਿਆ।
#WATCH | New York: EAM Dr. S. Jaishankar addresses the 81st session of the United Nations General Assembly (UNGA) He says, "We are gathered at this General Assembly when the United Nations enters its ninth decade. It was founded to maintain international peace and security and take collective action to that end. Members committed to develop friendly relations and to strengthen universal peace. Yet, even as we meet, conflicts and confrontations remain our primary preoccupation. The inability to maintain peace is not just undermining security but threatening progress and retarding development. In a globalized world, the effects of war are felt worldwide." (Source: UN TV)— ANI (@ANI) September 26, 2026
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੱਲ੍ਹ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
#WATCH | New York: Addressing the 81st session of the United Nations General Assembly, EAM Dr. S. Jaishankar says, " yesterday, a serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its consequences. that will not stand. our right to defend ourselves against terrorism will be exercised. friendship and goodwill cannot coexist with terrorism, and understandings premised on that will naturally be called into question. it is for the perpetrator of terrorism to mend its ways..." (source: un tv)<="" p>— ani (@ani) September 26, 2026
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।" ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਧਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਖਾੜੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ,"। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ "ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
#WATCH | New York: Addressing the 81st session of the United Nations General Assembly, EAM Dr. S. Jaishankar says, " new challenges in the maritime domain have added to longstanding ones on land. there have been attacks on commercial shipping and seafarers in the gulf, and from the red sea to the black sea. indian seafarers have lost their lives, as indeed have others, from other nations. this is completely unacceptable. india has joined liberia, and 23 other partners, in an initiative to rally global public opinion, against such unwarranted targeting. we must ensure that the safety and security of shipping and seafarers is never compromised. scrupulously observing international law is an integral element of that endeavour..." (source: un tv)<="" p>— ani (@ani) September 26, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ, ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਅਤੇ 23 ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਲਕ ਕੈਰੀਅਰ ਐਮਵੀ ਕੇਪ ਦਾਓ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਐਲ ਗਾਈਆ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ।
#WATCH | New York: Addressing the 81st session of the United Nations General Assembly, EAM Dr. S. Jaishankar says, " countries far from conflicts are being penalized for no fault of theirs. those most impacted often have the least say. this assembly must face up to the true state of affairs. this year, we are witnessing a conflict in the gulf, one that is exacerbating an already difficult situation. we remain deeply concerned over continuing hostilities. the targeting of commercial shipping and seafarers, transiting international waterways, is simply unacceptable. india calls upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians, and uninterrupted flow of energy and commerce..." (source: un tv)<="" p>— ani (@ani) September 26, 2026
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੁੱਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।"
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ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ "ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੋਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, "ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਖੱਡੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਧੱਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਥਿਰਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"
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