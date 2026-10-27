ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ, ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਪੈਂਦੀ?, ਟਰੰਪ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ? ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੋ
ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : October 27, 2026 at 6:31 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੈ।
ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 435 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੀਡਾ ਅਤੇ ਓਹੀਓ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 36 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਚੁਣਨਗੇ।
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਹਾਊਸ ਮੈਂਬਰ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਨੇਟਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
'10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ'
ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐਡਇਮਪੈਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 3.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 36,177.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਟੈਕਸਾਸ, ਓਹੀਓ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2024 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ
ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਫੰਡਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੱਲੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭਗ $366 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 3,660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 155 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦਾਅ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਕੋਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 218-214 ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਦੋ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਸਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਕੋਲ 53-47 ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਨ, ਓਹੀਓ, ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਆਇਓਵਾ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਸਮੇਤ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2026 ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅੰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ 2028 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਪੋਲ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਰਾਇਟਰਜ਼/ਇਪਸੋਸ ਪੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੇਟਿੰਗ 32% ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਈ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡਰ ਤੋਂ ਲਾਭ'
ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੈਟਿਨੋ ਵੋਟਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਖਰਚ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੁਆਰਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 2010 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਘਟਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 63 ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਟਰੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
50 ਵਿੱਚੋਂ 36 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਲਹਿਰ ਇੱਕ "ਕੰਬਾਊ ਹਾਰ" ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 40 ਹਾਊਸ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਦੋ ਸੈਨੇਟ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਵਿੱਚੋਂ 36 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਲੋਟਪੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 55% ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਕੋਲ 43.8% ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਪੀਕਰ - ਜੋ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ - ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਜੈਫਰੀਜ਼, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਜੈਫਰੀਜ਼ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ" ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ
ਜੈਫਰੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਰਾਹੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਕਰਿਆਨੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਹਨਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਟਰੰਪ ਦੇ 2025 ਦੇ "ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁੰਦਰ ਬਿੱਲ" 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।