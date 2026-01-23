ETV Bharat / international

Explainer : ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ?

ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।

BOARD OF PEACE
ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਦਾ ਐਲਾਨ (AP)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ 20-ਨੁਕਾਤੀ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 59 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ 20 ਦੇਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਹੋ।" ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਲੱਗਭਗ 8300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ?

ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। 15 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਟੋ ਕਾਰਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ "ਫਾਲਤੂ" ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜੋ "ਜਾਗਦੀ" ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"

BOARD OF PEACE
Trump's Board of Peace (AP)

ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰੌਬਰਟ ਵੁੱਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਟਕਰਾਅ ਹੱਲ ਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।"

ਖੁਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਫਰਹਾਨ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ - ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਰੱਖਿਆ ਗੱਠਜੋੜ, ਅਤੇ ਹੋਰ - ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।"

ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਰੇਗੀ।"

BOARD OF PEACE
ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਦਾ ਐਲਾਨ (AP)

ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। 1948 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਇਸਨੇ 72 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਲੱਖ ਤਿਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ।

BOARD OF PEACE
ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਦਾ ਐਲਾਨ (AP)

ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਗਾਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਅਰਮੀਨੀਆ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਮੋਰੋਕੋ, ਬਹਿਰੀਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਾਰਡਨ, ਕੋਸੋਵੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗੁਏ।

BOARD OF PEACE
ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਦਾ ਐਲਾਨ (AP)

ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੋਚ ਸਕਣਗੇ?

ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਝਿਜਕ ਘੱਟ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਲਸਤੀਨ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ਼ ਹੈ।

