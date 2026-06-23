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ਬ੍ਰੈਕਜਿਟ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਾਰੀ, ਸੱਤਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ

ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੇਕਰਫੀਲਡ ਐਮਪੀ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

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By PTI

Published : June 23, 2026 at 8:29 PM IST

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ਲੰਡਨ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬ੍ਰੈਕਜਿਟ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ, ਮੇਕਰਫੀਲਡ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ, ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਟੋਰਮਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।"

ਬਰਨਹੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ।"

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਰਨਹੈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਵਿਖੇ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ।

ਬਰਨਹੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਭਾਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੇਸ ਸਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਬਰਨਹੈਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਹੈਮ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕਾ ਹੈ।"

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੋਰਮਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (NEC) 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ।

ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰਮਰ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡੈਰੇਨ ਜੋਨਸ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਰਨਹੈਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਲ ਕਾਰਨੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰਮਰ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਹੈਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਬਰਨਹੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ-"ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

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BRITAIN AFTER BREXIT
ANDY BURNHAM
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਕੇਅਰ ਸਟੋਰਮਰ ਯੂਕੇ
NEW PRIME MINISTER FOR BRITAIN

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